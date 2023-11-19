Константинова — о фильме про Медведеву: мы сможем в очередной раз удивиться Женей

Российская фигуристка Станислава Константинова посетила премьеру документального фильма про двукратного серебряного призёра Олимпийских игр 2018 года Евгению Медведеву.

«Хочется посмотреть — вдруг были вещи, о которых мы не знали, может, мы сможем в очередной раз удивиться Женей. Я очень её уважаю, мы вместе катались в спорте, и это очень интересные чувства — когда ты всю жизнь стремишься за человеком, потому что она всегда впереди, а ты в роли догоняющего. Потом вы начинаете дружить, и у тебя очень смешанные чувства от любви до уважения. Это очень интересно. Очень жду.

Олимпиада-2018 для Медведевой? Не знаю, как отношусь — мы не так тесно общались, я была запасной на ту же Олимпиаду. Мы познакомились лично и начали общаться только в постолимпийский сезон. Думаю, для неё это не самая простая тема — сейчас она относится к этому с теплотой и улыбкой, как к самому яркому событию её жизни, но это непросто, непросто смириться с серебром, потому что ты идёшь только на золото. Надеюсь, что этот фильм поможет ей ещё больше прожить ту ситуацию и её принять.

Мне про Татьяну Анатольевну Тарасову было бы интересно посмотреть фильм какой-нибудь подробный, возможно, даже художественный. На самом деле, много про кого. Про Тамару Николаевну Москвину очень интересно было бы посмотреть. Про меня — наверное, это была бы драма какая-то безумная. У меня не такая выдающаяся карьера, про которую можно снимать фильмы. Из действующих фигуристов — даже не знаю, кого назвать. У всех очень увлекательные карьеры», — передаёт слова Константиновой корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.