Двукратная чемпионка мира и Европы, двукратный серебряный призёр Олимпийских игр Евгения Медведева рассказала, отдала ли бы она своего ребёнка в фигурное катание.

«Прежде всего фигурное катание было мне рекомендовано как закалка. Во-первых, это полезно, во-вторых, осанка выправляется. Почему бы и нет? Это моя сфера, если что-то пойдёт не так, у ребёнка возникнут проблемы, вопросы, я смогу помочь. Я как никто другой знаю, как надо кататься на коньках. Я люблю этот спорт, я прошла этот путь. Его можно, наверное, сделать попроще. Посмотрим», — передаёт слова Медведевой корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.