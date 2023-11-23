Наталья Бестемьянова: Загитова и Медведева не будут возобновлять карьеру

Олимпийская чемпионка 1988 года, четырёхкратная чемпионка мира, пятикратная чемпионка Европы, трёхкратная чемпионка СССР в спортивных танцах на льду в паре с Андреем Букиным Наталья Бестемьянова высказалась о возможном возобновлении карьеры фигуристок Алины Загитовой и Евгении Медведевой.

«Я бы лично, конечно, хотела бы возвращения Алины Загитовой. Но не знаю, что может повлиять на её решение, это у неё нужно спрашивать. То же самое касается и Жени Медведевой. Я не думаю, что она будет возобновлять карьеру. Более того, я вот что скажу: Алина тоже не будет больше на профессиональном уровне кататься. Я уверена в этом», — цитирует Бестемьянову Legalbet.

Напомним, Алина Загитова приостановила карьеру в июне 2020 года, Евгения Медведева объявила о завершении выступлений в апреле 2023 года.