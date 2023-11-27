Бестемьянова: Валиева активно приходит в хорошую форму. Виден большой прогресс

Олимпийская чемпионка 1988 года в спортивных танцах на льду в паре с Андреем Букиным Наталья Бестемьянова прокомментировала первое место Камилы Валиевой на шестом этапе Гран-при России по фигурному катанию.

«Мне кажется, что сейчас надо говорить не о том, заняла ли Камила первое место или нет. Надо говорить о том, что она активно приходит в хорошую форму. До формы, которую мы ждём, ещё далеко, но виден очень большой прогресс с прошлых соревнований. Это очень дорогого стоит, во всяком случае, для меня. Поздравляю с этим Камилу и тренеров, потому что понимаю, как ей сейчас непросто», — сказала Бестемьянова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, по сумме двух программ Валиева одержала победу с результатом 226,22 балла.

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