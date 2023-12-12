Ангелопол — о распаде пары с Кагановской: была паранойя. Я очень боялся выходить из дома

Российский фигурист Валерий Ангелопол признался, что боялся выходить из дома после распада пары с Василисой Кагановской.

«Первый месяц из дома не выходил. Была паранойя. Я очень боялся выходить из дома. Как мне тогда казалось, меня резко возненавидел весь мир. Мне писали: «Не приезжай в институт, мы тебя там ждём толпой», «Не выходи из дома, мы знаем, где ты живёшь». И когда это пишет несколько тысяч человек, ты реально ловишь паранойю. Мне мой близкий круг помог. Ко мне приезжал друг, моя на тот момент девушка. Друг вообще у меня несколько недель жил. Они реально заставляли меня выйти, мы выходили, гуляли вокруг дома, чтоб я понимал, что всё хорошо, что я никому настолько сильно не сдался. И так постепенно начал куда-то ездить», — сказал Ангелопол в выпуске «Прокат Show».

Напомним, Ангелопол вместе с Кагановской в прошлом сезоне выиграл финал Гран-при России в танцах на льду, однако в конце августа их дуэт со скандалом распался. После расставания Василиса осталась в группе Анжелики Крыловой, а Валерий отправился на поиски новой команды. Ранее в СМИ появилась информация, что тренерам запретили принимать Ангелопола в свои группы и предоставлять ему лёд для тренировок.