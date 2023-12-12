Ангелопол: Рудковская и Плющенко мне протянули руку помощи сразу же, и единственные

Российский фигурист Валерий Ангелопол поблагодарил Яну Рудковскую и Евгения Плющенко за поддержку, оказанную ему после распада дуэта с Василисой Кагановской.

«Я не понимал, куда мне идти, мне некуда было идти. Только благодаря Яне Александровне Рудковской и Евгению Викторовичу Плющенко у меня появилась возможность кататься. Более того, они мне протянули руку помощи сразу же, и единственные. И эту руку помощи я ещё не сразу взял. Я не уходил в никуда, это не было необдуманное решение. План «Б» был, но он был не до конца осуществим. Был человек, у которого я хотел бы кататься, но тренерскую деятельность он ещё не начал. И как раз, когда это всё случилось, я понял, что не могу воспользоваться этим планом «Б», и мне нечего делать. И тогда я написал Яне Александровне. Я приехал через два-три дня к ним, мы с ними очень долго разговаривали, они меня поддержали, они досконально разбирались, что случилось, за что им огромное спасибо. Они меня поддержали — это та поддержка, в которой я нуждался. И всё, потом я сказал, что мне нужно время подумать, остыть, потому что было очень много хейта. Я думал всё ещё, потому что не было партнёрши, я не мог определиться, с кем продолжать свой путь», — сказал Ангелопол в выпуске «Прокат Show».

Напомним, ранее Ангелопол выступал в танцевальном дуэте с Василисой Кагановской. В сезоне-2022/2023, который стал для них первым на взрослых соревнованиях, фигуристы выиграли финал Гран-при России, однако перед началом нового сезона дуэт со скандалом распался. В итоге Валерий покинул предыдущий тренерский штаб и перешёл в «Ангелы Плющенко».