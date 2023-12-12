Фигурист Ангелопол рассказал, что хотел расстаться с Кагановской ещё больше года назад

Российский фигурист Валерий Ангелопол заявил, что хотел расстаться с партнёршей Василисой Кагановской ещё больше года назад.

«Мы не выбирали момента, чтобы распасться. Лично я шёл к этому очень давно, эта тема мусолилась больше года, ещё перед прокатами прошлыми. У нас был очень большой разлад, и весь год я говорил Анжелике Алексеевне, что я не вижу себя в этой паре, что я хотел бы поменять партнёршу. Просто, видимо, пик дошёл до того, что мы тянули-тянули-тянули и дотянули до самого неудобного момента. Возможно, надо было это сделать раньше, но по каким-то причинам удавалось это всё как-то сдержать.

Всё начиналось с мелочей, и всё так накапливалось, что уже получалась не мелочь. Одно за другим это всё накапливалось, был эмоциональный всплеск, и я понимал, что уже всё.

Мы очень много над этим всем работали. Не было так, что есть какая-то проблема и мы не пытаемся её искоренить, а откладываем на потом и она накапливается в два раза больше. Мы работали над этим, разговаривали очень много, могли приехать к Анжелике Алексеевне домой в субботу или воскресенье, сесть и это всё обсуждать. Просто почему-то каждый раз после наших разговоров мы держались один-два дня и всё начиналось по-новому. Когда из раза в раз мы наступали на одни и те же грабли, эти грабли били больнее с каждым разом, потому что не успеваешь отойти от прошлого удара, как появляется новый и ты в какой-то момент понимаешь, что бессмысленно с этим бороться и надо что-то менять», — сказал Ангелопол в выпуске «Прокат Show».

Напомним, в сезоне-2022/2023, который стал для Ангелопола и Кагановской первым на взрослых соревнованиях, фигуристы выиграли финал Гран-при России, однако перед началом нового сезона дуэт со скандалом распался. В итоге Валерий покинул предыдущий тренерский штаб и перешёл в «Ангелы Плющенко».