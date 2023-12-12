Ангелопол — о скандале с контрактом: все согласились, а потом дали заднюю

Российский фигурист Валерий Ангелопол подробно рассказал о скандале с контрактом, условия которого он выдвинул, выступая в паре с Василисой Кагановской.

«В предыдущей нашей ссоре до контракта мы не смогли прийти к общему знаменателю уже никак, у меня опустились руки. У меня не было желания кататься с этим человеком. Это был единственный выход, который предложила Анжелика Алексеевна, она сказала: «Раз мы не можем с вами договориться, давайте составим контракт и будем выполнять чётко то, что там прописано». Я сказал: «Хорошо». Анжелика Алексеевна дала добро, Василисина мама дала добро. Я думал, что мы договорились. Проходит месяц, этот контракт составляют. Как только он был готов, я его принёс на следующий день, на что мне сказали, что никто ничего подписывать не будет, всё, едем в федерацию разговаривать, так больше продолжаться не может. То есть все согласились, а потом дали заднюю.

Почему я удивился, что они сразу пошли в отказ? Потому что люди, когда им приносят какие-то контракты, имеют право вносить туда свои корректировки, так как контракт заключается между двумя физлицами. Но ни Василиса, ни Анжелика не захотели вносить туда свои корректировки, для них почему-то слово «контракт» стало триггером, они сразу сказали: «Нет, мы ничего подписывать не будем».

Все условия, которые выложила Василиса: оплачивать коньки, шнурки, тренировки… Это был двусторонний контракт. То есть, если кто-то из нас двоих нарушает правила, которые там прописаны на отдельном листе — выложили только один лист — то вторая сторона, которая нарушает, должна нести это всё. Подписав этот контракт, я нёс бы за него ответственность точно так же, как и Василиса. Если бы я что-то нарушил, то я бы оплачивал всё это», — сказал Ангелопол в выпуске «Прокат Show».