Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Фигуристка Константинова призналась в любви к «Зениту»

Фигуристка Константинова призналась в любви к «Зениту»
Аудио-версия:
Комментарии

Российская фигуристка Станислава Константинова призналась в любви к питерскому «Зениту». Спортсменка сказала, что старается посещать все домашние матчи команды.

«Я фанатка „Зенита“, поэтому те матчи, которые могу посетить в Санкт-Петербурге, посещаю. Люблю футбол, точнее, люблю „Зенит“, потому что на другие матчи особо не хожу и не слежу. Мне очень не хватает адреналина после завершения карьеры, поэтому с большим восторгом наблюдаю за ребятами на поле. Был ли шанс, что я стану футболисткой? Нет, скорее хоккеисткой, я очень агрессивная (смеётся)», — сказала Константинова в интервью официальному каналу «Зенита» на YouTube.

Напомним, Константинова пропустила сезон-2021/2022 из-за множества травм и перенесённой коронавирусной инфекции. В январе текущего года спортсменка объявила о завершении карьеры.

Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android