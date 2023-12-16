Наталья Линичук: я хочу передать опыт, знание и своё видение молодому поколению
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Заслуженный тренер России по фигурному катанию, олимпийская чемпионка 1980 года Наталья Владимировна Линичук рассказала о начале своей работы в академии «Ангелы Плющенко».
«Я выросла из того возраста, когда ты чего‑то боишься. У меня есть опыт, знание и своё видение. Я хочу всё это передать молодому поколению тренеров и спортсменов. Захотят они это взять, пусть берут, не захотят — их дело. Тот фонд, который нам в своё время передавали, который мы развивали, не должен пропадать, его надо передавать. Это моя главная задача», — цитирует Наталью Линичук «Матч ТВ».
Известно, что специалист возглавит танцевальное отделение академии и будет работать в том числе с дуэтом Арины Ушаковой и Валерия Ангелопола.
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