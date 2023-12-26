В Санкт-Петербурге впервые пройдёт шоу Навки с участием Валиевой и Щербаковой

Показ ледового шоу Татьяны Навки «История любви Шахерезады» состоится в СК «Юбилейный» в Санкт-Петербурге с 27 декабря 2023 года по 7 января 2024 года.

В главных ролях выступят олимпийская чемпионка в командном первенстве Камила Валиева (27 и 28 декабря) и олимпийская чемпионка 2022 года в одиночном катании Анна Щербакова (30 декабря — 7 января). Также на лёд выйдут другие известные спортсмены: Марк Кондратюк, Евгения Тарасова, Владимир Морозов, Елизавета Туктамышева.

«Я счастлива, что в наших проектах участвуют выдающиеся и всемирно известные спортсмены, каждый из которых оставил след в современном фигурном катании. Благодаря профессионализму, индивидуальности и таланту каждого из них рождается настоящая магия на льду! Этой зимой ведущие роли в «Истории любви Шахерезады» будут исполнять Анна Щербакова и Камила Валиева – мировые звёзды фигурного катания! Должна признаться, что каждый раз для меня это совершенно новый спектакль – настолько яркая индивидуальность у каждого исполнителя. Это было нашей мечтой, чтобы все гости Северной столицы могли увидеть нашу добрую, весёлую, классную сказку. Только любовью и добром можно победить любое зло, преодолеть любую преграду на своем пути», – отметила Татьяна Навка.

Подробности о шоу и информация о заказе билетов доступны на сайте организатора.