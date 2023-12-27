Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Валерий Ангелопол впервые прокомментировал распад пары с Ушаковой

Валерий Ангелопол впервые прокомментировал распад пары с Ушаковой
Аудио-версия:
Комментарии

Российский фигурист Валерий Ангелопол, выступающий в танцах на льду, прокомментировал новость о распаде его дуэта с бронзовым призёром юниорского чемпионата мира – 2018 Ариной Ушаковой.

«Мы покатались и поняли, что не подходим друг другу. Никакого негатива, не сошлись стилями. Имя партнёрши я объявлю позже. Планирую кататься дальше. У нас с Ариной был пробный период, в который мы думали, будем кататься или нет, ничего сверхъестественного не произошло. Попрощались на доброй ноте», — приводит слова Ангелопола ТАСС.

Напомним, Ангелопол вместе с другой партнёршей Василисой Кагановской в прошлом сезоне выиграли финал Гран-при России в танцах на льду, однако в конце августа их дуэт со скандалом распался. Валерий покинул группу Анжелики Крыловой и теперь тренируется у Евгения Плющенко.

Материалы по теме
«Василиса хорошо играла на эмоциях». Ангелопол — откровенно о разладе с Кагановской
«Василиса хорошо играла на эмоциях». Ангелопол — откровенно о разладе с Кагановской
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2023
Приложение для Android