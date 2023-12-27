Валерий Ангелопол впервые прокомментировал распад пары с Ушаковой

Российский фигурист Валерий Ангелопол, выступающий в танцах на льду, прокомментировал новость о распаде его дуэта с бронзовым призёром юниорского чемпионата мира – 2018 Ариной Ушаковой.

«Мы покатались и поняли, что не подходим друг другу. Никакого негатива, не сошлись стилями. Имя партнёрши я объявлю позже. Планирую кататься дальше. У нас с Ариной был пробный период, в который мы думали, будем кататься или нет, ничего сверхъестественного не произошло. Попрощались на доброй ноте», — приводит слова Ангелопола ТАСС.

Напомним, Ангелопол вместе с другой партнёршей Василисой Кагановской в прошлом сезоне выиграли финал Гран-при России в танцах на льду, однако в конце августа их дуэт со скандалом распался. Валерий покинул группу Анжелики Крыловой и теперь тренируется у Евгения Плющенко.