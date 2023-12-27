Вайцеховская считает, что Ангелопол должен воссоединиться с Кагановской

Олимпийская чемпионка в прыжках в воду, а ныне спортивная журналистка Елена Вайцеховская неоднозначно отреагировала на новость о распаде танцевальной пары Валерий Ангелопол и Арина Ушакова.

«Даже интересно: после всех не всегда объяснимых рокировок, распадов, полураспадов и прочих перемещений в пространстве российских танцев на льду найдётся хотя бы один человек, которого реально удивит, если Ангелопол и Кагановская к концу текущего сезона снова окажутся в паре?

Если что, это не инсайд, а элементарный здравый смысл. Самый короткий путь к реальному результату — однозначно. И уже этот плюс перекрывает все возможные минусы. Если, опять же, думать о результате. А если с таким талантом о нём не думать — то зачем тогда вообще танцевать? Ну и партнёры, безусловно, друг друга стоят...» — написала Вайцеховская в своих социальных сетях.

Напомним, Ангелопол вместе с другой партнёршей Василисой Кагановской в прошлом сезоне выиграли финал Гран-при России в танцах на льду, однако в конце августа их дуэт со скандалом распался.