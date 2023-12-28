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СМИ стала известна причина распада танцевальной пары Ангелопол и Ушакова

СМИ стала известна причина распада танцевальной пары Ангелопол и Ушакова
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Новоиспечённый дуэт танцоров на льду Арина Ушакова и Валерий Ангелопол распался после рекомендаций тренера Натальи Линичук, сообщает «РИА Новости Спорт» со ссылкой на собственный источник, знакомый с ситуацией.

Якобы авторитетный тренер, проведя время на тренировках Ушаковой и Ангелопола, не увидела в их дуэте больших перспектив и рекомендовала им задуматься о будущем. При этом окончательное решение после непродолжительных раздумий приняла именно партнёрша.

Стоит отметить, что и Ушакова, и Ангелопол останутся в академии двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко и будут искать друг другу новых партнёров.

Напомним, Ангелопол вместе с другой партнёршей Василисой Кагановской в прошлом сезоне выиграли финал Гран-при России в танцах на льду, однако в конце августа их дуэт со скандалом распался.

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