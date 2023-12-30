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Проекты Плющенко и Навки не получили грантовой поддержки

Двукратному олимпийскому чемпиону Евгению Плющенко и олимпийской чемпионке в танцах на льду Татьяне Навке отказали в грантах на первом конкурсе 2024 года. Об этом сообщает Президентский фонд культурных инициатив.

Компания Навки запрашивала деньги на ледовые шоу «Руслан и Людмила», «История любви Шахерезады», «Лебединое озеро», «Аленький цветочек» и «Спящая красавица». Целью создания шоу было обозначено Содействие музыкально-эстетическому и культурному воспитанию граждан.

Представления в основном на аудиторию детей школьного и дошкольного возраста и всех любителей фигурного катания.

На реализацию планировалось потратить 264 355 000 рублей, 58 371 000 из которых – это грантовая поддержка, а остальные деньги – софинансирование.

Евгений Плющенко запрашивал грант на 25,5 млн рублей для проведения шоу «Союз чемпионов», предназначенного для участников Всемирного фестиваля молодёжи. При этом общая сумма реализации проекта составляла 55 494 770 рублей. Софинансирование — 30 040 000 рублей.