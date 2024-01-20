Бестемьянова назвала причину неудачи фаворитов ЧР по прыжкам

Олимпийская чемпионка и советская фигуристка Наталья Бестемьянова заявила, что юные спортсмены стали первыми на чемпионате России по прыжкам, потому что оказались бесстрашнее опытных фигуристов, которые изначально были фаворитами соревнований.

«Этот чемпионат России получился для меня очень неожиданным. Молодёжь немножко подвинула опытных мастеров. Мне кажется, так получилось потому, что все фавориты всегда настроены всё-таки на программы. Если бы они выполняли прокаты именно на них, то результат был бы другой.

К тому же дети, которые сегодня показали фантастический уровень, оказались бесстрашными, в отличие от взрослых. Они пока освобождены от переживаний, лишних нервов и мандража. Особенно это было заметно у девушек, в 12—13 лет всё даётся значительно легче» — приводит слова Бестемьяновой RT.

Напомним, что чемпионкой России по прыжкам среди женщин стала 12-летняя ученица Этери Тутберидзе Маргарита Базылюк, выполнившая каскад из двух четверных прыжков. 14-летний Арсений Федотов завоевал золото среди мужчин. Среди спортивных пар титул остался за 17-летней Елизаветой Осокиной и 21-летним Артёмом Грицаенко.

Трансляции чемпионата России по прыжкам доступны в Okko.