Бестемьянова рассказала, кому из спортивных пар формат ЧР по прыжкам не подошёл

Олимпийская чемпионка в танцах на льду, советская фигуристка Наталья Бестемьянова заявила, что бронзовым призёрам чемпионата России по прыжкам Анастасии Мишиной и Александру Галлямову формат этих соревнований категорически не подошёл.

«Третье место — это не то, на что они рассчитывали. Я знаю Анастасию Мишину и Александра Галлямова как дуэт, который всегда отличается стабильностью. Первая попытка их прыжка была замечательная, всё вышло здорово, а когда нужно было сделать это второй раз, пошли ошибки. Дело в том, что они привыкли делать всё сразу, с первой попытки. Так что это соревнование было не для их физики, не для их психологии. Они всё-таки уникальные спортсмены. Поэтому сегодня и не получилось, хотя оба находятся в прекрасной форме» — приводит слова Бестемьяновой RT.

Напомним, что первыми среди спортивных пар стали Елизавета Осокина и Артём Грицаенко. Второе место у Александры Бойковой и Дмитрия Козловского.