Семененко веселился с Кондратюком, Загитова поздравляла Федотова с победой. Лучшие фото

20 января в Москве на льду стадиона «ЦСКА Арена» фигуристка Маргарита Базылюк выиграла чемпионат России по прыжкам — 2024 среди женщин. В финале турнира спортсменка закрутилась на первом квад-тулупе, выполнила каскад из четверного и четырёх тройных тулупов, а затем сделала связку четверной сальхов — тройной тулуп и прыгнула четверной одиночный сальхов. От судей за своё выступление спортсменка получила 70,29 балла.

Российские фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов, выступающие в парном фигурном катании, выбыли на стадии полуфинала на чемпионате России по прыжкам, который проходит в Москве.

Арсений Федотов, ученик Этери Тутберидзе, выиграл чемпионат России по прыжкам — 2024. В финале спортсмен исполнил комбо из квад-лутца, тройного тулупа и трёх двойных акселей, затем прыгнул четверной лутц и тройной тулуп в связке, а в конце выступления исполнил четверные флип и лутц. От судей Федотов получил 71,75 балла.

Лучшие кадры с чемпионата России по прыжкам— в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дарьи Кузовлевой.