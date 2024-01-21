Галлямов: воспримем с удовольствием, если капитанами предложат стать Бойковой и Мишиной

Российские фигуристы Александр Галлямов и Дмитрий Козловский ответили, как они отреагировали бы, если бы капитанами команд на чемпионате России по прыжкам предложили стать их партнёршам — Анастасии Мишиной и Александре Бойковой.

Галлямов: Что, если предложат стать капитанами Насте и Саше? Мы это воспримем с удовольствием!

Козловский: Будем им воду носить.

Галлямов: Нам девочки помогали, одевали ребят в кофты, поддерживали. И мы тоже будем им помогать, будем делать всю черновую работу, чтобы они не испытывали никаких неудобств.

Козловский: Согласен с Сашей. Если когда-нибудь Саша и Настя будут капитанами, это будет совсем другой опыт, потому что мы всё-таки мальчики, у нас одно восприятие этого турнира, у нас совсем другие эмоции. Мне кажется, у девочек своё видение командного турнира и своё видение капитанства. Мне кажется, тут советы раздавать будет сложнее. У меня партнёрша такая сильная, независимая. Мне кажется, она сама всё бы решила, но с её способностями решила бы всё в позитивном ключе.

Слова спортсменов с пресс-конференции передаёт корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.

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