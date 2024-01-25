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Морозов ответил, почему они с Тарасовой не стали тянуть с заявлением о завершении карьеры

Морозов ответил, почему они с Тарасовой не стали тянуть с заявлением о завершении карьеры
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Владимир Морозов, выступающий в спортивной паре с Евгенией Тарасовой, рассказал о завершении карьеры в фигурном катании.

«Наверное, чтобы проявить уважение к своим болельщикам, мы решили пойти таким путем. Ну и мы не хотели быть, как все. Если ты решил, что заканчиваешь, то зачем брать паузу? Конечно, это личное дело каждого, но мы выбрали такой путь», — сказал Морозов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яной Левхиной.

Напомним, 13 ноября 2023 года серебряные призёры Олимпийских игр 2018 и 2022 года по фигурному катанию Евгения Тарасова и Владимир Морозов объявили о завершении профессиональной карьеры.

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