Мишина: воспринимать результат на ЧР по прыжкам как какое-то серьёзное поражение не стоит

Российские фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов, олимпийские чемпионы, победители чемпионатов мира и Европы, поделились мнением о чемпионате России по прыжкам, на котором они стали третьими в личном турнире и проиграли в командном.

«На самом деле, этот турнир нестандартный. И правила сильно отличаются от наших обычных соревнований. Поэтому воспринимать результат как какое-то серьёзное поражение, мне кажется, не стоит. Была допущена маленькая ошибка, другая пара оказалась лучше. Это нормально», — приводит слова Мишиной «RT на русском».

Галлямов добавил: «Небольшое отвлечение от привычной рабочей обстановки. Воспринимать его совсем уж всерьёз нет абсолютно никакого смысла. Плюс — специфический регламент. Ты должен не просто с первого раза безупречно выполнить все элементы в прокате, но сделать их в каждом следующем раунде. Если вспомнить прошлогоднюю победу в прыжках Григория Фёдорова, он ведь выиграл именно этим. Сделал в личном турнире штук 10, наверное, четверных лутцев. В этом как раз и заключается смысл соревнований: нужно уметь как бы штамповать элементы, независимо от того, сколько раз приходится их выполнять».