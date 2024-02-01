«В нашу сторону выливалось много зла». Дудаков сделал первое заявление по делу Валиевой

Сергей Дудаков, тренер штаба Этери Тутберидзе, впервые прокомментировал дисквалификацию своей подопечной Камилы Валиевой на четыре года за нарушение антидопинговых правил.

«Третья ночь без сна после оглашения вердикта по делу Камилы Валиевой. Сплошные мысли и рассуждения. Боль, которую не передать словами. Воспитать такую спортсменку, как Камила – это большое счастье. Ребёнок света и доброты. За всю мою жизнь пребывания в фигурном катании я первый раз слышу, чтобы фигуриста наказывали так жестоко.

В нашу сторону выливалось много хейта, ненависти и зла, но именно в эти два года, пока шло разбирательство, нам строго запретили давать различные комментарии, чтобы не навредить Камиле. Каким образом триметазидин попал в организм спортсменки, до сих пор остаётся загадкой.

С Этери Георгиевной я начал сотрудничать в далёких 2009-2010 годах, позже к нам присоединился Даниил. Считая с 2014 года наша команда никогда, даже умышленно, не пользовалась препаратами, которые включаются в запрещённый список ВАДА. После Олимпиады мы много раз ходили на допросы, всегда отстаивали честь наших спортсменов и готовы отстаивать её дальше.

Наша сборная остаётся самой сильной в мире, а наши фигуристы всегда боролись честно и справедливо. У наших спортсменов забрали золотые медали командного турнира, но я знаю, что победа на Олимпиаде была заслуженной!

Дорогая Камила, я хочу сказать тебе: ты уникальная спортсменка, редчайший талант. Я всегда буду на твоей стороне. Желаю скорее вернуться к привычному образу жизни и стать счастливой», — написал Дудаков в своих социальных сетях.