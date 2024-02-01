Джонс-мл., TSOY, Акопян: супер-трио выступит на «Влюблённых в фигурное катание»

Известный боксёр, серебряный призёр Олимпийских игр, абсолютный чемпион мира в полутяжелой весовой категории и чемпион мира в различных весовых категориях Рой Джонс-младший примет участие в фестивале «Влюблённые в фигурное катание». Он выступит на одной сцене с певцом TSOY и скрипачом Эдгаром Акопяном. Фестиваль, организованный Департаментом спорта города Москвы, пройдет 14 февраля на ЦСКА Арене.

Трио исполнит совместную песню «Будь первым» — мотивационный и напористый рэп о борьбе, преодолении себя и внешних преград на пути к целям. «Идея выступления под наш трек кажется мне очень крутой. Я думал, что песня больше подходит для тренировок в зале или спарринга в ринге из-за её агрессивности, но ребята решили рискнуть и сделать номер. Получится очень интересно, скоро сможем оценить», — сказал Рой Джонс-мл.

В программу фестиваля также войдут выступления лучших фигуристов страны и мира, среди которых одиночники Алина Загитова, Алексей Ягудин, Александра Трусова, Евгения Медведева, Александр Энберт, а также пары Виктории Синициной и Никиты Кацалапова.

Главная сюжетная линия — история влюбленных в исполнении Виктории Синициной и Никиты Кацалапова. В своём выступлении фигуристы продемонстрируют путь лирических героев, наполненный чувствами, переживаниями и ожиданием долгожданной встречи. Действие развернётся в декорациях узких улиц, широких проспектов и культовых мест Москвы.

Шоу начнется в 19:00 и пройдет на «ЦСКА Арене» по адресу: г. Москва, ул. Автозаводская, д.23А. Приобрети билеты можно на сайте.

Дополнительную информацию и аккредитацию вы можете получить у представителей пресс–службы мероприятия: mossport@greative.pro