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«Ты не имеешь права сдаваться». Навка выпустила эмоциональное обращение к Валиевой

«Ты не имеешь права сдаваться». Навка выпустила эмоциональное обращение к Валиевой
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Олимпийская чемпионка 2006 года в танцах на льду Татьяна Навка выпустила эмоциональное обращение к Камиле Валиевой на фоне её дисквалификации за нарушение антидопинговых правил.

«Невероятно крутая, сильная, наша чемпионка, дорогая Камила! Что я хочу тебе сказать, в 17 лет жизнь только начинается, а это просто очередная страница твоей книги, которую тебе нужно пройти. У тебя всё впереди, ты одна из немногих одаренных Богом, что просто не имеешь права сдаваться. Хочется пожелать тебе преодолеть эти препятствия, найти в себе силы, веру в свою мечту, желание идти к ней, а главное – на этом пути не ожесточиться и остаться такой же светлой и доброй. Уверена, что тебя ждёт невероятная, многогранная и интересная жизнь. Со своей стороны мы, конечно же, поддержим тебя всем коллективом и ждем в наших шоу», — написала Навка в своём телеграм-канале. Спустя некоторое время пост Навки пропал из общего доступа.

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