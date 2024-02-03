Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Юристы Валиевой рассматривают возможность оспорить решение CAS о её дисквалификации

Юристы Валиевой рассматривают возможность оспорить решение CAS о её дисквалификации
Аудио-версия:
Комментарии

Глава французской юридической фирмы Pinna Legal Андреа Пинна подтвердил информацию ряда СМИ о том, что его компания представляла интересы 17-летней российской фигуристки Камилы Валиевой на слушаниях Спортивного арбитражного суда (CAS) в сентябре-ноябре по делу о нарушении антидопинговых правил.

Напомним, в результате судебных разбирательств Валиева была дисквалифицирована на четыре года. Специалисты Пинны якобы не смогли доказать CAS, что запрещённое вещество попало в организм Камилы непреднамеренно.

«Я подтверждаю, что моя юридическая фирма представляет интересы Камилы Валиевой. Мы пока не можем комментировать ситуацию. Команда юристов должна изучить мотивировочное решение CAS, прежде чем прокомментировать и принять решение о дальнейших действиях, которые могут включать в себя оспаривание вердикта в Федеральном суде Швейцарии», — приводит слова Пинны «Матч ТВ».

Материалы по теме
Защита Валиевой не доказала версию с дедушкой, зато ВАДА объяснило, откуда взялся допинг
Защита Валиевой не доказала версию с дедушкой, зато ВАДА объяснило, откуда взялся допинг
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android