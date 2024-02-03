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Юрист оценила правомерность защиты интересов Валиевой французской фирмой в Швейцарии

Юрист оценила правомерность защиты интересов Валиевой французской фирмой в Швейцарии
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Спортивный юрист Анна Анцелиович прокомментировала заявление главы французской юридической фирмы Pinna Legal о возможности оспорить вердикт Спортивного арбитражного суда (CAS) по делу 17-летней российской фигуристки Камилы Валиевой в Федеральном суде Швейцарии.

Pinna Legal представляла интересы Валиевой на слушаниях CAS в сентябре-ноябре 2023 года. Специалисты не смогли доказать CAS, что запрещённое вещество попало в организм Камилы непреднамеренно. Россиянку дисквалифицировали на четыре года.

«Главное, чтобы юристы были квалифицированы по швейцарскому праву. Национальность не так важна, просто чаще всего это именно швейцарские граждане. И потом юристы могут работать в сотрудничестве, то есть французы привлечь швейцарского юриста именно для подачи», — сказала Анцелиович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

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