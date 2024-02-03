Москвина — о бронзе россиян в команде на ОИ: кейс ещё не закончился, не о чем говорить

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Тамара Москвина высказала мнение о том, что российским фигуристам, которым по итогам рассмотрения допингового дела Камилы Валиевой присудили бронзу в командном турнире Олимпиады 2022 года, пока рано думать о получении наград, так как процесс по распределению медалей продолжается.

«Стоит ли ехать за бронзовыми медалями? Я не в курсе дела, кейс ещё не закончился, его будут рассматривать, ещё не о чем говорить и что-то решать. Для того чтобы ответить на вопрос, отсудит ли Канада бронзовую медаль за командный турнир, нужно знать правила, на каких условиях присуждается то или иное место. Я это не изучала, потому что меня это не касается. Когда соответствующие организации проведут все свои суды, тогда либо поедем, либо не поедем», — приводит слова Москвиной ТАСС.

Напомним, в командном турнире на Олимпийских играх участвовали подопечные Тамары Москвиной — Анастасия Мишина и Александр Галлямов.