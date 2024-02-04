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Юрист оценила возможность сокращения срока дисквалификации Камилы Валиевой

Юрист оценила возможность сокращения срока дисквалификации Камилы Валиевой
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Спортивный юрист Анна Анцелиович ответила, возможен ли пересмотр срока дисквалификации (4 года) 17-летней российской фигуристки Камилы Валиевой в меньшую сторону.

29 января CAS сообщил, что Валиева дисквалифицирована на четыре года за нарушение антидопинговых правил, представители фигуристки якобы не смогли доказать суду, что запрещённое вещество (триметазидин) попало в организм Камилы непреднамеренно.

«К сожалению, антидопинговые правила не предусматривают сокращение срока по вновь открывшимся обстоятельствам. Такой концепции, чтобы пересмотреть в сторону уменьшения срока, нет. Но есть понятие существенного содействия. Если спортсменка в период своей дисквалификации поможет антидопинговым организациям раскрыть нарушение антидопинговых правил другими спортсменами или её персоналом, то это может служить основанием для снижения вынесенной санкции. Это единственный законный способ получить снижение после вынесения решения», — приводит слова Анцелиович «Татар-информ».

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