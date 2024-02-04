Юрист: если Валиева решит вернуться, то без возврата призовых её на старты не допустят

Спортивный юрист Анна Анцелиович рассказала, каким должен быть механизм возврата заработанных на международных стартах (попадающих в срок дисквалификации) призовых в случае 17-летней российской фигуристки Камилы Валиевой.

«Решение по возврату призовых денег, медалей и наград может быть исполнено в соответствии с механизмом, предусмотренным Нью-Йоркской конвенцией об исполнении решений иностранных арбитражей. Но этим делом кто-то должен заняться, что маловероятно. Основным механизмом исполнения решения служит то, что спортсмен по выходу из дисквалификации сможет приступить к соревнованиям под эгидой международной федерации только если вернёт то, что ему предписано вернуть. В том числе призовые деньги, CAS-овские расходы, медали и так далее.

Чисто технически будет тяжело получить от неё призовые. Международным организациям придётся идти за исполнительным листом в суд общей юрисдикции в России. На практике это маловероятно. Реальных механизмов возврата нет.

Если она решит вернуться в спорт, то без возврата этих денег её на старты не допустят. Международные федерации пытаются трясти национальные федерации в этом вопросе, мол, у вас есть спортсмен, надо ему возвращать то-то и то-то. Но обычно национальные федерации ссылаются на позицию, что не могут обеспечить исполнение решения по спортсмену или по-простому «выбить эти деньги». Все понимают, что наложить санкции за спортсмена на федерацию в данном случае нельзя, и всё сходит на нет», — приводит слова Анцелиович «Татар-информ».