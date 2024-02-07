Стали известны новые участники шоу «Влюблённые в фигурное катание»

Состав самого романтичного ледового шоу пополнился новыми именами. 14 февраля зрители увидят выступления олимпийской чемпионки Аделины Сотниковой, серебряного призёра чемпионата Европы Артура Даниеляна, чемпиона России по прыжкам Арсения Федотова, чемпионки России по прыжкам Маргариты Базылюк, а также бронзовых призёров Чемпионата Москвы – Екатерины Гейниш и Дмитрия Чигирева.

Музыкальную программу дополнят живые выступления группы «Моя Мишель», певицы Юлианы Карауловой и музыканта LIRYQ.

На сегодняшний день программа шоу «Влюбленные в фигурное катание» включает в себя выступления лучших фигуристов страны, среди которых одиночники Алина Загитова, Алексей Ягудин, Александра Трусова, Евгения Медведева, Александр Энберт, а также пара Виктории Синициной и Никиты Кацалапова. Сопровождать номера спортсменов будут именитые артисты: Zivert, Рой Джонс-мл., TSOY, Эдгар Акопян и Вахтанг.

Мероприятие пройдет на «ЦСКА Арене» по адресу ул. Автозаводская, д.23А.

Начало шоу в 19:00 мск.