Мишина и Галлямов выиграли соревнования спортивных пар на Спартакиаде-2024

В Магнитогорске завершились соревнования спортивных пар в рамках II Всероссийской зимней Спартакиады сильнейших – 2024. Лучшими судьи признали бронзовых призёров Олимпиады-2022, чемпионов мира и Европы Анастасию Мишину и Александра Галлямова.

Мишина и Галлямов стал первыми как в короткой, так и произвольной программе (157,65). Конкуренцию на турнире им смогли составить лишь чемпионы Европы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский. Отметим, что такой же расклад сил у спортивных пар был на чемпионате России — 2024.

Фигурное катание. Спартакиада-2024, Магнитогорск. Спортивные пары. Итоговое положение

1. Анастасия Мишина и Александр Галлямов — 239,11 балла.

2. Александра Бойкова и Дмитрий Козловский — 230,79.

3. Юлия Артемьева и Алексей Брюханов — 218,70.