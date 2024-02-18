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Мишина и Галлямов выиграли соревнования спортивных пар на Спартакиаде-2024

Мишина и Галлямов выиграли соревнования спортивных пар на Спартакиаде-2024
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В Магнитогорске завершились соревнования спортивных пар в рамках II Всероссийской зимней Спартакиады сильнейших – 2024. Лучшими судьи признали бронзовых призёров Олимпиады-2022, чемпионов мира и Европы Анастасию Мишину и Александра Галлямова.

Мишина и Галлямов стал первыми как в короткой, так и произвольной программе (157,65). Конкуренцию на турнире им смогли составить лишь чемпионы Европы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский. Отметим, что такой же расклад сил у спортивных пар был на чемпионате России — 2024.

Фигурное катание. Спартакиада-2024, Магнитогорск. Спортивные пары. Итоговое положение

1. Анастасия Мишина и Александр Галлямов — 239,11 балла.
2. Александра Бойкова и Дмитрий Козловский — 230,79.
3. Юлия Артемьева и Алексей Брюханов — 218,70.

Фигурное катание. Спартакиада сильнейших-2024. Магнитогорск
Спортивные пары. Произвольная программа
18 февраля 2024, воскресенье. 11:30 МСК
Окончено
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