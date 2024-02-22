Галлямов — о работе с Мишиной: мы никогда не были на грани распада

Александр Галлямов, олимпийский чемпион 2022 года в командном первенстве и бронзовый в парном катании, выступающий в паре с Анастасией Мишиной, рассказал о своих взаимодействиях с фигуристкой.

«Была ли наша пара на грани распада? Нет, никогда. У меня есть голова на плечах, у Насти тоже. Мы уважаем друг друга, понимаем, над чем и для чего работаем. Мы можем поговорить, а можем пару минут помолчать даже. Иногда бывает разговор взглядами, понимаем друг друга без слов», — сказал Галлямов в интервью «Матч ТВ».

Напомним, Галлямов и Мишина являются бронзовыми призёрами Олимпийских игр — 2022 в парном катании. Пара также выиграла чемпионат России в декабре 2023 года. Отметим, что 16 февраля исполнилось семь лет с момента, когда они встали в пару.