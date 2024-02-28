Стал известен состав участников турнира по шоу-программам «Русский вызов»

Стал известен список участников турнира, которые покажут свои выступления. Их заявки рассматривала федерация фигурного катания совместно с Первым каналом.
Мужчины:
Дмитрий Алиев;
Пётр Гуменник;
Михаил Коляда;
Марк Кондратюк;
Андрей Мозалёв;
Даниил Самсонов;
Евгений Семененко;
Алексей Ягудин.
Женщины:
Станислава Константинова;
Евгения Медведева;
Софья Муравьёва;
Ксения Синицына;
Елизавета Туктамышева;
Анна Фролова.
Пары:
Оксана Домнина — Максим Шабалин;
Василиса Кагановская — Максим Некрасов;
Анастасия Мишина — Александр Галлямов;
Мария Петрова — Алексей Тихонов;
Виктория Синицина — Никита Кацалапов;
Александра Степанова — Иван Букин;
Евгения Тарасова — Владимир Морозов;
Елизавета Худайбердиева — Егор Базин;
Елизавета Шанаева — Павел Дрозд.
Показательные номера исполнят:
Варвара Жданова — Тимур Бабаев-Смирнов;
Макар Игнатов;
Софья Леонтьева — Даниил Горелкин;
Елизавета Пасечник — Дарио Чиризано;
Роман Савосин.
Организаторы сообщают, что оставляют за собой право вносить изменения в состав в случае, если номер не будет соответствовать поданной заявке или будут нарушены правила турнира.
Напомним, 9 марта в Санкт-Петербурге в спортивном комплексе «Юбилейный» пройдёт турнир шоу-программ «Русский вызов».