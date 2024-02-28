Стал известен состав участников турнира по шоу-программам «Русский вызов»

Стал известен список участников турнира, которые покажут свои выступления. Их заявки рассматривала федерация фигурного катания совместно с Первым каналом.

Мужчины:

Дмитрий Алиев;

Пётр Гуменник;

Михаил Коляда;

Марк Кондратюк;

Андрей Мозалёв;

Даниил Самсонов;

Евгений Семененко;

Алексей Ягудин.

Женщины:

Станислава Константинова;

Евгения Медведева;

Софья Муравьёва;

Ксения Синицына;

Елизавета Туктамышева;

Анна Фролова.

Пары:

Оксана Домнина — Максим Шабалин;

Василиса Кагановская — Максим Некрасов;

Анастасия Мишина — Александр Галлямов;

Мария Петрова — Алексей Тихонов;

Виктория Синицина — Никита Кацалапов;

Александра Степанова — Иван Букин;

Евгения Тарасова — Владимир Морозов;

Елизавета Худайбердиева — Егор Базин;

Елизавета Шанаева — Павел Дрозд.

Показательные номера исполнят:

Варвара Жданова — Тимур Бабаев-Смирнов;

Макар Игнатов;

Софья Леонтьева — Даниил Горелкин;

Елизавета Пасечник — Дарио Чиризано;

Роман Савосин.

Организаторы сообщают, что оставляют за собой право вносить изменения в состав в случае, если номер не будет соответствовать поданной заявке или будут нарушены правила турнира.

Напомним, 9 марта в Санкт-Петербурге в спортивном комплексе «Юбилейный» пройдёт турнир шоу-программ «Русский вызов».