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«Гуменник — 27%, Мишина и Галлямов — 56». Хореограф — о готовности к Русскому вызову

«Гуменник — 27%, Мишина и Галлямов — 56». Хореограф — о готовности к Русскому вызову
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Хореограф Николай Морошкин ответил на вопрос, насколько фигуристы готовы к турниру «Русский вызов».

– Какова готовность номеров Петра Гуменника и Анастасии Мишиной с Александром Галлямовым? В прошлом году Пётр назвал точную цифру в 84%.

– Сейчас 27%. Настя с Сашей – 56%.

– Является ли наличие заданной темы ограничением для творчества?

— Я не скажу, что это ограничение. Слово «ограничение» звучит как что-то плохое, а я оцениваю это как что-то хорошее. У нас очень широкий выбор, очень много истории, всего-всего-всего, из чего можно выбирать. Наоборот, это идет на пользу по сравнению с прошлым сезоном, когда не было конкретного направления. Сейчас оно есть, думаю, для оценки и восприятия это будет намного лучше, — сказал Николай Морошкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.

Напомним, открытый турнир по шоу-программам среди фигуристов «Русский вызов» пройдёт уже 9 марта в Санкт-Петербурге. Его организует Федерация фигурного катания на коньках России и Первый канал.

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