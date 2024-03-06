Тренер Москвина ответила на вопрос, на кого она сейчас равняется в профессии

Российский тренер по фигурному катанию Тамара Москвина рассказала, что до сих пор есть люди, у которых она что-то подмечает в ходе тренерской работы.

«Теперь это более выборочные моменты, которые я подмечаю у некоторых тренеров нашей страны, других стран, видов спорта или вообще не связанных со спортом сфер. Это не то чтобы ориентиры, скорее крючочки, которые меня цепляют: ух, как классно получилось, а можно это повторить, перенести на свой вид спорта, сделать интереснее, лучше?» — приводит слова Москвиной RT.

Напомним, шестикратная чемпионка СССР Москвина начала тренировать в 1962 году. Сейчас ей уже 82 года, но она продолжает работать тренером. В её группе занимается пара Анастасии Мишиной и Александра Галлямова, которые стали в этом сезоне двукратными чемпионами России.