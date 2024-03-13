«Сначала катаемся для пенсионеров». Журанков — о номере Мишиной/Галлямова

Олимпийская чемпионка Екатерина Боброва и комментатор фигурного катания Андрей Журанков высказались о номере чемпионов мира, Европы и России Анастасии Мишиной и Александра Галлямова на турнире шоу-программ «Русский вызов». Напомним, спортсмены получили приз симпатий СМИ.

Боброва: Это замечательно, это прекрасно, но… Вот для меня идеально было бы, если бы они закончили в тот момент, когда они брались за руки и говорили: «Россия вас не забудет!»

Журанков: Всё, финал! Занавес! Это реально финал! Я пишу себе — неожиданный финал! А потом вот эти люди в красном обтягивающем… Тамара Николаевна не первый раз применяет этот приём. «Так, ребята, сначала катаемся для моего поколения, для пенсионеров». Остап Бендер, голос Миронова, голос Гомиашвили — сначала это. А потом всё резко переворачивается, и катаем для вашего поколения.

У меня вопросы к Остапу. Он не дурачок. Это великий комбинатор. Там нужно катать в том числе интеллект и хитрость. А, к сожалению, у Саши получился человек, бегающий за мебелью. Настя отыграла обалденно в рыжем парике, хо-хо, отличная Эллочка-людоедка.