«Немножко с завистью смотрел на Шанаеву/Дрозда». Каташинские — о кино-номерах шоу-турнира

Чемпионы мира, Европы и России по спортивным бальным танцам Марина и Артемий Каташинские ответили на вопрос о кино-номерах шоу-турнира «Русский вызов».

«Мне очень понравился «Служебный роман». Мне очень откликается музыкальный аккомпанемент, я даже когда-то хотел сделать шоу под эту музыку. Поэтому я даже немножко с завистью смотрел на Лизу Шанаеву и Пашу Дрозда. Ребятам удалось», — сказал Каташинский в интервью корреспонденту «Чемпионата» Яне Левхиной.

«А мне понравились «Двенадцать стульев» у Мишиной и Галлямова. Это вообще моё любимое произведение, я его с детства читала. Мне было восемь лет, мне ещё даже не разрешали читать эту книгу, но я была прям книжным червём. Я прятала её в шкафу под подушками и, когда родители уходили, тайком читала. После того как я её прочла, мне было интересно, почему же мне так сильно не хотели её давать прочитать. Поэтому это моя первая осознанно прочитанная взрослая книжка, в детском возрасте она произвела на меня огромное впечатление, и всё, что связано с этим произведением, я смотрю с огромным интересом. Но тут опять же упор на какие-то личные воспоминания и личную симпатию к той или иной истории. Не будем забывать, что фигурное катание — это не только про оценки, но и про субъективизм тоже. Видите, Артемию «Служебный роман» откликнулся, а мне «Двенадцать стульев», — отметила Каташинская.