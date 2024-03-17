Фигурист Соловьёв высказался о непопадании на Спартакиаду. Он мог заменить Гуменника

Российский фигурист, призёр этапов Гран-при России среди юниоров Семён Соловьёв высказался о непопадании на Спартакиаду. Он был первым запасным в мужском одиночном катании, Пётр Гуменник снялся, но поехать на турнир так и не удалось.

«Что было в те дни, когда принималось решение, сидел ли я на чемоданах? Я готовился к ней, да. Но я знал столько же, сколько и вы. Месяца за полтора мы начали накатывать программы, я был готов туда ехать, но, увы, так получилось.

Смотрел ли потом соревнования? Да, конечно», — сказал Соловьёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой

Напомним, соревнования по фигурному катанию в рамках Спартакиады-2024 состоялись в Магнитогорске (Челябинская область) с 16 по 18 февраля.