«Начать надо с извинений». Журналист Херш — о возвращении Валиевой после дисквалификации

Американский журналист Филипп Херш высказался о том, как российской фигуристке Камиле Валиевой следует вернуться в спорт после дисквалификации за нарушение антидопинговых правил. Журналист подчеркнул, что спортсменке следует извиниться перед другими сборными и фигурным катанием в целом, чтобы получить второй шанс.

«Для начала нужно признать, что это была ошибка. И извиниться – ничего другого не остаётся. Сказать, что не знала, что принимает запрещённый препарат, что в её действиях не было умысла. И сделать это искренне.

Если говорить про Америку, то тут всегда готовы дать второй шанс тем, кто его просит. Поэтому если она действительно захочет вернуться, то начать надо с извинений. Перед другими командами, которые остались без нормальной церемонии награждения; перед фигурным катанием в целом – за тот скандал, который разразился. Извинения – это всегда шаг вперёд, даже если ты и не со всем согласен», — сказал Херш.

Напомним, Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал Валиеву на четыре года. Срок отстранения спортсменки отсчитывается с декабря 2021 года. Все результаты, показанные Валиевой за этот период, аннулированы. В связи с этим Международный союз конькобежцев (ISU) лишил сборную России золотой медали за командный турнир на Олимпиаде 2022 года.