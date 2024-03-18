Авербух — Ягудину: Лёша, ты можешь всё! И это знает вся страна!

Серебряный призёр Олимпийских игр 2002 года в танцах на льду, хореограф и продюсер Илья Авербух поздравил олимпийского чемпиона, четырёхкратного чемпиона мира Алексея Ягудина с днём рождения. Сегодня, 18 марта, ему исполнилось 44 года.

«Каждый превосходный титул достоин тебя! За что бы ты ни брался, ты ко всему подходишь основательно, достигая наивысшей точки, наилучшей награды.

Я знаю тебя как сильного человека, под бронёй которого скрываются лучшие твои человеческие черты, заслуживающие уважения! Я горжусь тем, что уже 20 лет мы идём с тобой вместе! Для меня честь и огромное счастье знать тебя и работать с тобой!

Я бесконечно верю в твои силы, в твои таланты! Лёша, ты можешь всё! И это знает вся страна! С Днём Рождения!» — написал Авербух в своих социальных сетях.