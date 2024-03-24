Танцоры на льду Чок и Бэйтс защитили титул и стали чемпионами мира второй год подряд

Сегодня, 23 марта, в Монреале (Канада) завершились соревнования танцоров на льду в рамках чемпионата мира по фигурному катанию — 2024. Победителями стали американские фигуристы Мэдисон Чок и Эван Бэйтс, которые по сумме двух программ превзошли ближайших соперников менее чем на 3 балла (222,20 при 219,68 соответственно).

Это второе подряд золото чемпионата мира в карьере американских спортсменов. Впервые они стала победителями этого турнира в прошлом году в Сайтаме. До этого им удавалось стать только призёрами соревнований — серебряными (2015) и бронзовыми (2016, 2022).

Отметим, что свою первую победу на мировом первенстве они одержали в год, когда все их основные конкуренты не участвовали в турнире. Российские фигуристы, в том числе чемпионы мира 2021 года Виктория Синицына и Никита Кацалапов, были отстранены от соревнований по решению ISU из-за ситуации на Украине. Первая американская пара — Хаббел/Донохью — завершили карьеру после Олимпиады 2022 года в Пекине. А Олимпийские чемпиона Пападакис/Сизерон взяли паузу в в соревнованиях.

Теперь Чок и Бэйтс являются четвёртой парой в 21 веке, кому удалось защитить свой титул. До этого подобного добивались только Навка/Костомаров (2004, 2005), Денкова/Ставиский (2006, 2007), Пападакис/Сизерон (дважды — 2015, 2016, 2018, 2019). Даже трёхкратным Олимпийским чемпионам Тессе Вертью и Скотту Моиру не удавалось защитить титул.