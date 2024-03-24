Бестемьянова: Малинин — уникальный фигурист, он был на голову выше всех и катался как бог

Олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова, ранее выступавшая с Андреем Букиным в танцах на льду, высказалась об уникальности Ильи Малинина. По словам спортсменки, американский фигурист в произвольной программе на чемпионате мира попросту был на голову сильнее всех, поэтому с лёгкостью завоевал первое место и титул чемпиона мира.

«Остальные фигуристы по сравнению с Малининым катались не сильно хорошо. Илья был на голову сильнее всех, прыгнул четверной аксель, да и катался просто как бог. Четверной аксель – уникальный прыжок, который на соревнованиях исполнил только Малинин. Да, пару недель назад Владислав Дикиджи выложил видео, где тоже исполнил четверной аксель, но это это было на тренировке. Пока на соревнованиях этот прыжок исполнил только Малинин. Он уникальный фигурист», — приводит слова Бестемьяновой «Матч ТВ».

Напомним, Малинин набрал 333,76 балла по сумме двух программ, почти на 25 баллов опередив ближайшего соперника — японца Юму Кагияму (309,65). Также американец установил мировой рекорд по сумме двух программ.