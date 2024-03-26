Галлямов: в знак траура я решил выступать полностью в чёрном костюме

Чемпион мира, Европы, России Александр Галлямов, выступающий с Анастасией Мишиной в парном катании, рассказал о замене номера на на ледовым гала-шоу Санкт-Петербургского ледового театра в постановке хореографа и продюсера Ильи Авербуха, которое пройдёт сегодня, 26 марта, в Санкт-Петербурге.

«Из-за общего концепта всего шоу приняли решение поменять наш номер. Будет лиричный, в знак траура я решил выступать полностью в чёрном костюме. Настроение… все очень неоднозначно, сложно. Тяжело выражать свои чувства.

Важно донести до зрителя надежду, что все станет гораздо лучше, все образуется. Надеемся на лучшее, чтобы с пострадавшими все обошлось", — приводит слова Галлямова корреспондент «Чемпионата» Валерия Кукалева.