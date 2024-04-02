Мишина и Галлямов поблагодарили болельщиков за поддержку в голосовании «Чемпионата»

Бронзовые призёры Олимпиады-2022, чемпионы мира и Европы Анастасия Мишина и Александр Галлямов поблагодарили болельщиков за поддержку в голосовании «Чемпионата» за лучшую спортивную пару по итогам сезона-2023/2024.

«Спасибо всем, кто голосовал за нас в этом опросе. Нам очень приятно», — написал Галлямов в телеграм-канале.

Напомним, в минувшем сезоне Мишина и Галлямов стали чемпионами России, победителями Спартакиады сильнейших, победителями этапов Гран-при страны в Омске и Казани и победителями Кубка Первого канала в составе команды Анны Щербаковой.

В тройку лидеров по итогам голосования за лучшую спортивную пару сезона также вошли Александра Бойкова — Дмитрий Козловский и Елизавета Осокина — Артём Грицаенко.