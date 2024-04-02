Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Мишина и Галлямов поблагодарили болельщиков за поддержку в голосовании «Чемпионата»

Мишина и Галлямов поблагодарили болельщиков за поддержку в голосовании «Чемпионата»
Комментарии

Бронзовые призёры Олимпиады-2022, чемпионы мира и Европы Анастасия Мишина и Александр Галлямов поблагодарили болельщиков за поддержку в голосовании «Чемпионата» за лучшую спортивную пару по итогам сезона-2023/2024.

«Спасибо всем, кто голосовал за нас в этом опросе. Нам очень приятно», — написал Галлямов в телеграм-канале.

Напомним, в минувшем сезоне Мишина и Галлямов стали чемпионами России, победителями Спартакиады сильнейших, победителями этапов Гран-при страны в Омске и Казани и победителями Кубка Первого канала в составе команды Анны Щербаковой.

В тройку лидеров по итогам голосования за лучшую спортивную пару сезона также вошли Александра Бойкова — Дмитрий Козловский и Елизавета Осокина — Артём Грицаенко.

Материалы по теме
Мишина и Галлямов — лучшая спортивная пара сезона по версии читателей «Чемпионата»
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android