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Фигуристка Екатерина Боброва стала мамой во второй раз

Фигуристка Екатерина Боброва стала мамой во второй раз
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Вчера, 2 апреля, олимпийская чемпионка в командных соревнованиях и ведущая подкаста «Чемпионата» «Ход коньком» Екатерина Боброва родила второго ребёнка. Об этом радостном событии спортсменка сообщила в своих социальных сетях и опубликовала фото с новорождённым сыном.

Фото: Личный архив Бобровой

«2.04.2024. С днём рождения. Всем огромное спасибо за слова поддержки и пожелания. Всё прошло отлично», — написала спортсменка на своей странице в социальных сетях.

Напомним, Боброва замужем за бывшим фигуристом, выступающим в парном катании, а ныне тренером и техническим специалистом Андреем Депутатом. У пары уже есть сын Александр, родившийся в 2019 году.

Отметим, что Боброва до последнего месяца работала на льду. В частности, для турнира шоу-программ «Русский вызов» вместе с мужем она ставила программу для Даниила Самсонова, фигуриста из группы Этери Тутберидзе.

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