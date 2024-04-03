Фигуристка Екатерина Боброва стала мамой во второй раз

Вчера, 2 апреля, олимпийская чемпионка в командных соревнованиях и ведущая подкаста «Чемпионата» «Ход коньком» Екатерина Боброва родила второго ребёнка. Об этом радостном событии спортсменка сообщила в своих социальных сетях и опубликовала фото с новорождённым сыном.

Фото: Личный архив Бобровой

«2.04.2024. С днём рождения. Всем огромное спасибо за слова поддержки и пожелания. Всё прошло отлично», — написала спортсменка на своей странице в социальных сетях.

Напомним, Боброва замужем за бывшим фигуристом, выступающим в парном катании, а ныне тренером и техническим специалистом Андреем Депутатом. У пары уже есть сын Александр, родившийся в 2019 году.

Отметим, что Боброва до последнего месяца работала на льду. В частности, для турнира шоу-программ «Русский вызов» вместе с мужем она ставила программу для Даниила Самсонова, фигуриста из группы Этери Тутберидзе.