«Вас ждёт два сюрприза». Трусова — о шоу Тутберидзе в Санкт-Петербурге

Серебряный призёр Олимпийских игр в Пекине, призёр чемпионата мира и Европы, чемпионка России Александра Трусова рассказала, что болельщиков ждёт два сюрприза на ледовом шоу заслуженного тренера России Этери Тутберидзе. Напомним, сегодня, 9 апреля, спортсмены выступают в Санкт-Петербурге.

«Всем привет. Я нахожусь уже в «Юбилейном», и у нас идут репетиции. Вас ждёт два сюрприза. Я надеюсь, что вам понравится и вы получите огромное удовольствие», – написала Трусова в своих социальных сетях.

Отметим, что с самого начала в качестве участников шоу были заявлены олимпийские чемпионки Алина Загитова и Анна Щербакова, двукратная чемпионка мира Евгения Медведева, чемпионка мира среди юниоров Камила Валиева. После дисквалификации Камилы Валиевой за нарушение антидопинговых правил к участию в туре пригласили серебряного призёра Олимпийских игр в Пекине Александру Трусову. Анна Щербакова отказалась от участия в туре из-за травмы.