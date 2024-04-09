Судья Принс — о «десятке» Валиевой за командный турнир: это был выдающийся прокат

Судья Йерун Принс объяснил, почему поставил российской фигуристке Камиле Валиевой наивысшую оценку за презентацию на Олимпийских играх в Пекине. Отметим, что нидерландский специалист судил командный турнир Игр 2022 года, по итогам которого команда, представляющая Россию, заняла первое место.

«Я всего два раза в жизни ставил «десятки», обе за презентацию. Первый – Тессе Вирту и Скотту Мойру после возвращения. А второй – Камиле Валиевой в короткой программе командного олимпийского турнира. Это был выдающийся прокат без единой помарки. Она полностью захватила моё внимание. Признаюсь, был и эмоциональный момент: я знал, что не попадаю в бригаду, которая будет работать на личном турнире у девушек, поэтому понимал, что это мой единственный шанс дать Камиле 10 баллов – а кто знает, что нас ждёт впереди? И Валиева это на 100% заслуживала – иначе бы я эту «десятку» и не поставил, согласитесь. Забавно, что у нее в протоколах тогда было три или четыре «десятки» – и все от арбитров, которые не попадали в бригаду на личный турнир. Так что подозреваю, у них была похожая логика (смеётся)», — сказал Принс.

Также специалист добавил, что в случае, если Камила Валиева вернётся в спорт, все судьи должны будут судить её без предвзятости, так как задача бригады — «судить не людей, а прокаты».

Напомним, 29 января CAS принял решение дисквалифицировать Камилу Валиеву на четыре года за применение допинга. 30 января Международный союз конькобежцев лишил Россию золотых медалей Олимпиады-2022 в командном турнире по фигурному катанию.