Загитова примерила фату в новом номере, Трусова зажгла фейерверк. Фото с шоу

12 апреля в Москве состоялось грандиозное шоу Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду». Фигуристы выходили на лёд «Мегаспорта» после поездок по регионам и выступления в Санкт-Петербурге.

Свадебная фата была частью костюма в новом показательном номере Загитовой — оказалось, Алина посвятила этот номер бабушке, которая мечтала, чтобы внучка откаталась именно под эту музыку — вальс «Мой ласковый и нежный зверь».

После проката спортсменка трогательно обратилась к любимой бабушке, ласково назвав её по-татарски — Абика.

«Для меня этот номер очень многое значит. Во-первых, потому что я сегодня перед вами его впервые откатала. Самое важное, что этот номер посвящается моей бабушке, которая так мечтала, что я когда-нибудь выступлю под эту музыку, в этом образе.

Лучшие кадры с ледового шоу Тутберидзе — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.