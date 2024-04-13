«У неё попка торчала». Жулин объяснил, почему Синицина нравилась ему больше Ильиных

Двукратный олимпийский призёр в танцах на льду, а ныне известный тренер Александр Жулин сравнил двух своих учениц и партнёрш Никиты Кацалапова – Викторию Синицину и Елену Ильиных.

«Мне однозначно Синицина, потому что у Ильиных была одна проблема в технике, которую я так и не смог искоренить. Попка торчала. Даже когда она делала любые элементы, вроде ласточки назад, она вместе с попой уходила. Елена – безумно харизматичная. Если сравнивать артистизм, у Вики эмоция больше похожая всегда, а у Ильиных более разнообразная. Но в последнее время её эмоция мне стала не нравиться. Видимо, из-за лишнего веса.

Синицина или Татьяна Навка? Ну вы вообще… А вот это уже вопрос. Нет, ну Таня… Таня всё-таки была и жена, и мать моего ребенка. Пусть будет Навка», — сказал Жулин на YouTube-канале «Каток».