Фигуристка Фролова рассказала, как на её выступления повлияли четверные прыжки Трусовой

Российская фигуристка Анна Фролова, серебряный призёр Спартакиады-2024 назвала Александру Трусову фигуристкой, которая больше всего мотивировала её на протяжении карьеры.

«Меня точно не задевало то, что Александра Трусова и Анна Щербакова уже в раннем возрасте прыгали четверные прыжки. Мотивировало? Да, особенно когда Саша Трусова первая прыгнула четверной на соревнованиях. Конечно, это был огромный резонанс в мире фигурного катания, и думаю, что я, как и большинство, посмотрели и подумали: а так можно было? И, конечно, Саша протоптала, скажем так, эту дорожку к четверным прыжкам в женском катании. Конечно, я пробовала и четверной тулуп, и тройной аксель, ближе всего получался четверной тулуп у меня, но, к сожалению, эта история закончилась травмой, и я осталась без сезона и без четверного тулупа соответственно», — приводит слова Фроловой «Фонтанка».

Напомним, Фроловой в сезоне-2023/2024 удалось завоевать медали на этапах Гран-при России, Спартакиаде и стать четвёртой на чемпионате России.

Александра Трусова является серебряным призёром Олимпийских игр в Пекине, призёром чемпионатов мира и Европы, чемпионкой России. Фигуристка не выступает на официальных соревнованиях с сезона-2022/2023.